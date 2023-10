Votuporanga é destaque na natação  

Entre as conquistas recentes da equipe votuporanguense está a medalha de ouro de Keven Eduardo Simões Milani de Paula na Paralimpíada Nacional Universitária.

O Centro de Formação de Natação de Votuporanga, mantido pela Prefeitura em parceria com a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, Unifev e AVONAT (Associação Votuporanguense de Natação), participou com seus atletas de importantes eventos do cenário da natação regional e nacional.

Na última semana, nos dias 5 e 6 de outubro, o atleta Keven Eduardo Simões Milani de Paula disputou a Paralimpíada Nacional Universitária, disputada do Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, evento que reuniu 48 universidades de todo o Brasil – totalizando 48 atletas paraolímpicos inscritos no evento mais importante do país na natação paralímpica universitária.

Keven competiu representando a Unifev e conquistou uma medalha de ouro nos 400 metros nado livre, uma de prata nos 100 metros nado costas e um quarto lugar nos 100 metros nado livre, todas na classe S6, escala utilizada pra diferenciar as várias classes de nadadores, que vai desde s11 (Cegueira parcial) a S2 (amputado de membros superiores e inferiores).

Este é mais um título nacional conquistado por atletas do Centro de Formação de Natação de Votuporanga, somando mais uma medalha de nível nacional aos excelentes resultados obtidos nos últimos anos pela equipe paralímpica local.

No último sábado foi a vez da natação convencional participar do Torneio Regional da 4ª região da FAP (Federação Aquática Paulista), realizado no Complexo Aquático Antonio Macca, em Presidente Prudente, reunindo 280 atletas de 10 equipes.

No geral, a equipe de Votuporanga conquistou 103 medalhas, sendo 41 de ouro, 31 de prata e 31 de bronze, classificando-se em segundo lugar no quadro geral de medalhas:

O evento serviu como seletiva para a formação da seleção da 4ª Região da FAP, que vai representar a regional no campeonato paulista de seleções regionais, Troféu Kim Mollo de Natação, tradicional evento do calendário oficial da FAP, que acontece em Mococa, nos dias 14 e 15 deste mês.

A equipe local classificou 8 atletas para integrarem a seleção regional, sendo eles: Enzo Rodrigues dos Santos, Felipe Manchine Rodrigues, Hugo Moreira Mendes, Jessica de Oliveira do Amaral Chaves, Mateus Henrique de Souza Santos, Miguel Fernandes Toloi, Rick Endrew Mello da Silva e Sara Dutra Matta.