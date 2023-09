Votuporanga é destaque em encontro regional de Assistência Social no Rio de Janeiro 

Evento foi uma etapa preparatória para edição nacional e tratou de políticas públicas; Plano de Educação Permanente municipal foi solicitado pela Secretaria Nacional de Assistência Social.

A secretária de Assistência Social de Votuporanga, Meire Azevedo, participou do “23º Encontro do Congemas Regional Sudeste” que ocorreu entre 30 de agosto e 1º de setembro na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). A capacitação, direcionada a gestores e profissionais do Sistema Único de Assistência Social (Suas), oportunizou debates e propostas para aprimorar o trabalho de política pública na área da Assistência Social e sua reconstrução no país e na região sudeste, através de diálogos e ações estratégicas.

O evento também contou com a participação das assistentes sociais Camila Bergamim dos Santos Sargi, chefe de Planejamento e Formação Continuada; Daniela Soares, do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas); e Patrícia Martins Alves, coordenadora do Centro de Convivência do Idoso (CCI). O encontro, que abordou o tema “Caminhos para a Reconstrução do Sistema Único de Assistência Social no Brasil: O Desafio Coletivo na Eliminação da Fome e da Pobreza”, foi uma etapa preparatória para a edição Nacional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas), que será realizada em Olinda e Recife, no mês de outubro.

Durante os três dias de capacitação foram promovidas diversas oficinas que contaram com a participação das servidoras da pasta municipal e também da secretária Meire Azevedo, onde oportunizaram o método e a estrutura desenvolvidos na gestão de trabalho com políticas públicas no município como por exemplo, o Plano de Educação Permanente, que foi solicitado por Marcílio Ferrari, coordenador-geral de Gestão do Trabalho e Educação Permanente da Diretoria de Gestão Descentralizada e Regulação do Suas e Secretaria Nacional de Assistência Social (DGSUAS/SNAS).

Destaque também para o trabalho desenvolvido com os idosos, através de uma ação de conscientização de violência contra o idoso por meio de uma peça de teatro intitulada ‘Casos que humilham’, organizada pela coordenadora do CCI, Patrícia Martins Alves.

A secretária municipal de Assistência Social comenta a importância da realização de eventos dessa amplitude. “Participar de reuniões como esta é de extrema importância porque é uma troca de experiências com gestões de outros municípios. O trabalho desenvolvido por toda equipe da Secretaria de Assistência Social aqui no município é para oferecer a toda população, políticas públicas que lhes são de direito e garantia e nossa gestão faz isso com muito esforço, o qual foi reconhecido e elogiado durante o evento por gestores que estavam participando e isso é muito gratificante”, comemora Meire Azevedo.