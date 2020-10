Votuporanga é certificada pelo terceiro ano consecutivo como 1ª do Brasil em Governança Municipal

Média geral da pontuação de Votuporanga também foi a mais alta do Brasil entre os 5.569 municípios que integram a pesquisa.

A Prefeitura de Votuporanga comemora mais uma vez, e pelo terceiro ano consecutivo, o título de 1ª do Brasil em Governança Municipal entre cidades com mais de 50 mil habitantes até 100 mil e PIB per capita acima de R$ 21.650,00. Os dados são do Índice de Governança Municipal (IGM-CFA), do Conselho Federal de Administração (CFA), que analisa as áreas de Finanças, Gestão e Desempenho, utilizando um extenso banco de dados municipais extraídos de bases públicas como Secretaria do Tesouro Nacional, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), DATASUS (Departamento de Informática do SUS), Ministério Público Federal, Firjan, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, entre outros.

A média geral da pontuação de Votuporanga foi de 8,47, que além de ter ficado acima de todos os 175 municípios que integram o Grupo 6 (formado por cidades com as mesmas características de habitantes e PIB per capita), também foi a mais alta do Brasil, analisando os 5.569 municípios que fizeram parte da pesquisa do Conselho Federal de Administração.

O Município se destacou na comparação com cidades de grande porte como, por exemplo, Curitiba (7,94) e São Paulo (6,68). Segundo análise do próprio Conselho Federal de Administração, “o Estado de São Paulo ficou com a melhor média no IGM-CFA, com nota 6,25. Os cinco municípios que lideram o ranking da Região Sudeste são do Estado de São Paulo. Destaque para Votuporanga, que alcançou nota 8,47”.

“O Índice é calculado com base em três dimensões: Finanças, Gestão e Desempenho. Portanto, o município que consegue gerir suas finanças, com base nas regras de boa gestão fiscal, aplicadas às ferramentas de gestão com intuito de fortalecer o planejamento e a excelência nos processos e, por fim, faz boas entregas à sociedade, alcança uma boa nota no IGM-CFA”, explicou o diretor de Gestão Pública do CFA, Fábio Mendes Mâcedo.

Durante ato realizado no Centro de Cultura e Turismo na tarde da última terça-feira (29/9), quando também foram abordados outros assuntos, o Prefeito João Dado comemorou mais uma vez a conquista e agradeceu novamente o trabalho dos servidores municipais. “Volto a destacar que o Conselho Federal de Administração, por meio de um trabalho técnico e sem influência política de qualquer natureza, fez nova classificação das cidades do Brasil e Votuporanga, no nosso Governo, foi reconhecida mais uma vez como a melhor do Brasil no seu grupo e também com a melhor média geral de pontuação do País, ficando acima de cidades que são referência. Fico honrado e muito feliz porque sabemos que o trabalho que estamos desempenhando no nosso Governo é técnico e com objetivo de deixar Votuporanga ainda melhor e o trabalho da nossa equipe de agentes políticos e dos nossos servidores públicos foi fundamental para as conquistas”.