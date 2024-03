Votuporanga é a 1ª do Estado em Funcionamento da Máquina Pública 

O ranking considera municípios com população acima de 80 mil habitantes. Cidade das Brisas Suaves ainda ficou com a 13ª colocação no ranking nacional.

Entre os pilares avaliados pelo Ranking de Competitividade dos Municípios do Centro de Liderança Pública, em sua 4ª edição, Votuporanga foi a 1ª cidade do Estado de São Paulo em Funcionamento da Máquina Pública, considerando todos os municípios com população acima de 80 mil habitantes. Em relação ao ranking nacional, a Cidade das Brisas Suaves conquistou a 13ª colocação.

Com nota 87,83, o pilar Funcionamento da Máquina Pública é composto pelos índices: Custo da função administrativa, Custo da função legislativa, Qualificação do servidor, Qualidade da informação contábil e fiscal, Tempo para abertura de empresas e Transparência municipal. Sendo que nestes três últimos, Votuporanga conquistou notas acima de 90.

“O nosso objetivo é fazer com que a máquina pública seja eficiente, eficaz, funcione de forma transparente, com custo adequado, e que seja composta por um corpo de servidores qualificados capazes de identificar oportunidades e resolver problemas, e acredito que estamos conseguindo traçar esse caminho”, disse o prefeito Jorge Seba (PSD).

Administração Efetiva

Em janeiro deste ano, o Tribunal de Contas certificou Votuporanga entre os 52 melhores municípios do território paulista, o que representa apenas 8% do total, no Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), criado desde 2015 para medir a eficiência das Prefeituras paulistas.

O IEG-M tem foco em infraestrutura e processos e avalia a eficiência das políticas públicas em sete setores da administração como Saúde, Educação, Planejamento, Gestão Fiscal, Proteção das Cidades (Defesa Civil), Meio Ambiente e Governança da Tecnologia da Informação.

“Ficamos extremamente honrados em integrar, novamente, um seleto grupo de municípios paulistas que prioriza a efetividade em suas gestões. Mas o trabalho está longe de terminar, já que nos dedicamos diariamente, junto com a Controladoria Geral do Município e as demais Secretarias Municipais, desenvolvendo ações para conquistarmos resultados ainda melhores”, disse o prefeito Jorge Seba.