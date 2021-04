Votuporanga é 81º município que mais vacinou contra Covid aponta ranking do estado

Ferramenta digital disponível no portal do Governo de São Paulo monitora a campanha de imunização contra o coronavírus nos 645 municípios paulistas.

Um ranking monitorado pelo governo de São Paulo passou a divulgar nesta quinta-feira (1º) o percentual de vacinação em cada município do Estado em relação à imunização contra Covid-19, visando a população local. A ferramenta digital, desenvolvida em uma parceria entre as secretarias estaduais de Comunicação, Saúde, Desenvolvimento Regional e a Prodesp, permite a qualquer pessoa acompanhar em tempo real o número de vacinados.

O Vacinômetro é alimentado diretamente com as informações do Vacivida, plataforma digital integrada para monitorar toda a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Estado, e aponta que de acordo com atualização da 15h23 desta quinta, Votuporanga contabiliza 14.294 doses aplicadas em uma população de 95.338 pessoas. Número representa um percentual de 15,0% da população geral.

Municípios vizinhos, considerando à população maior ou menor, também apresentam índices semelhantes de imunização no ranking, como por exemplo:

Álvares Florence/SP = 15º posição

Santa Fé do Sul/SP = 28º posição

Fernandópolis/SP = 35º posição

Cosmorama/SP = 65º posição

Nhandeara/SP = 70º posição

Estrela D´Oeste/SP = 75º posição

General Salgado/SP = 77º posição

Meridiano/SP = 107º posição

São José do Rio Preto/SP = 108º posição

Veja abaixo as 10 primeiras cidades no ranking das que mais aplicaram a 1ª dose da vacina no Estado de São Paulo: