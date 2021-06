Votuporanga é 67º município que mais vacinou contra Covid-19, aponta ranking do estado

Ferramenta digital disponível no portal do Governo de São Paulo monitora a campanha de imunização contra o coronavírus nos 645 municípios paulistas.

Um ranking monitorado pelo governo de São Paulo que aponta o percentual de vacinação em cada município do Estado em relação à imunização contra Covid-19, mostra que Votuporanga/SP é 67ª que mais vacinou, segundo os dados atualizados às 11h44 desta sexta-feira (11). A ferramenta digital, desenvolvida em uma parceria entre as secretarias estaduais de Comunicação, Saúde, Desenvolvimento Regional e a Prodesp, permite a qualquer pessoa acompanhar em tempo real o número de imunizados.

O Vacinômetro é alimentado diretamente com as informações do Vacivida, plataforma digital integrada para monitorar toda a campanha de vacinação contra a Covid-19 no Estado, e aponta que de acordo à referida atualização, Votuporanga contabiliza 45.816 doses aplicadas em uma população de 95.338 pessoas, sendo 29.154 em primeira dose e 16.662 doses em segunda aplicação. Número representa um percentual de 30,58% da população geral.