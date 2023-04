Votuporanga cria Comitê Municipal de Segurança Escolar 

Comitê será presidido pelo Secretário de Trânsito, Transporte e Segurança; Decreto foi publicado no Diário Oficial Eletrônico desta quinta-feira.

A Prefeitura de Votuporanga/SP publicou em edição extra do Diário Oficial Eletrônico desta quinta-feira (13.abr), o Decreto nº 15.685, que cria o Comitê Municipal de Segurança Escolar.

Entre os objetivos do Comitê estão analisar situações de risco, para que seja possível prevenir ataques e casos de violência contra alunos e professores; desenvolver mecanismos para combater a violência com políticas de prevenção e combate a todas as formas de agressão no espaço escolar; elaborar estudos junto às forças de segurança pública envolvidas, visando monitorar previamente eventuais riscos de ataques a unidades escolares; reforçar o trabalho educativo e preventivo contra violência em ambiente escolar, por meio de políticas institucionais; e promover ações de inteligência, pedagógicas, de segurança pública e de proteção à comunidade escolar, por meio de parceria com as secretarias diretamente ligadas ao tema e que compõem o Comitê Municipal de Segurança Escolar.

O Comitê é presidido pelo secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, Sargento Marcos Moreno, e será composto por membros das Secretarias de Planejamento e Habitação; de Obras e Serviços Urbanos; da Educação; bem como membros das Polícias Civil e Militar, além do Conselho Tutelar.

“Este Comitê irá nos pautar sobre as necessidades pontuais de cada unidade para reforçarmos ainda mais a segurança nas nossas escolas que já são consideradas as mais seguras”, disse o prefeito Jorge Seba.

Durante o anúncio das novas medidas de segurança a serem implantadas nas escolas, o prefeito também confirmou a contratação de profissionais de segurança não-armados para atuar durante todo o período dentro e fora das unidades escolares.