Votuporanga continua na Fase Laranja do plano de flexibilização

Votuporanga vai continuar na fase laranja (2) do Plano São Paulo de flexibilização com abertura de comércio e em horários reduzidos. Nesta fase também engloba toda a região Noroeste.

O anúncio ocorreu no começo da tarde de sexta-feira (24) pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB). A quarentena foi ampliada até 10 de agosto em todo Estado. Essa permanência na fase laranja continua por duas semanas.

Havia apreensão da região ser enquadrada na fase um vermelha, a mais dura da quarentena, após aumento de casos e mortes na última semana. Atualmente só em Rio Preto a Saúde contabiliza 6.809 casos da doença e 187 mortes.

O Plano SP de flexibilização foi apresentado pela primeira vez no final de maio e passou a valer a partir de junho. As regiões são dividas pelos Departamentos Regionais de Saúde (DRSs). A DRS de Rio Preto reúne 100 municípios e é a que engloba Votuporanga.

São cinco fases e a mais dura é a 1 e o melhor cenário de reabertura é a fase 5. Cinco pontos são analisados para definir em qual fase cada uma das regiões do Estado vai se enquadrar: ocupação de leitos de UTI, leitos por 100 mil habitantes, variação dos casos, variação das internações, e variação de óbitos de uma semana para outra.

Na região de Votuporanga (SP), 17 cidades vão restringir o funcionamento do comércio neste fim de semana para evitar a aglomeração por causa da pandemia do novo coronavírus. A medida faz parte de um acordo entre os municípios para evitar a circulação de pessoas.

A regra, segundo o que ficou acordado entre os prefeitos, vale para o domingo (26). Hoje, sábado continua o funcionamento normal. No acordo, podem funcionar apenas as unidades de saúde, farmácias e postos de combustíveis, com as lojas de conveniência fechadas.

A intenção das prefeituras é frear o avanço da Covid-19 na região de Votuporanga. A Apas (Associação Paulista de Supermercados) fez uma carta aberta contra a medida, afirmando que vai aglomerar pessoas em outros dias de mercado aberto e deslocar pessoas de cidade, onde os mercados ficarão abertos no domingo.

Confira as cidades que estão no acordo: Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Gastão Vidigal, General Salgado, Macaubal, Magda, Monções, Nhandeara, Parisi, Pontes Gestal, Riolândia, Sebastianópolis do Sul, Valentim Gentil e Votuporanga.