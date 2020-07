Votuporanga contabiliza 37 óbitos pela Covid 19

Mais duas mortes foram confirmadas pela Secretaria de Saúde de Votuporanga neste domingo, dia 26. Um idoso, de 84 anos, com comorbidades e que estava hospitalizado na Santa Casa e que teve seus primeiros sintomas no dia 16 de julho. Outro óbito é uma mulher, de 51 anos, com comorbidades e que também estava hospitalizada, mas em outro Município. O início dos primeiros sintomas dela foi registrado em 9 de junho. Votuporanga chega a 37 óbitos decorrentes da covid-19. Outros 16 casos positivos para a infecção foram confirmados, chegando ao total de 1.421. 1.119 infectados já estariam curados.