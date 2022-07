Votuporanga conquista loja exclusiva Jorge Bischoff, a primeira grife da região 

Marca que tem 700 pontos de vendas distribuídos em 60 países abre as portas na cidade na segunda quinzena de setembro na Rua Tietê, 3597, na área central.

Nos últimos anos a cidade de Votuporanga vem se destacando no cenário comercial com grandes marcas do varejo nacional apostando em sua localização. Após uma das quatro maiores redes varejistas de supermercado e uma grande loja de departamentos irem para a cidade, agora o município estará no mapa da moda com a chegada da grife internacionalmente conhecida Jorge Bischoff que será a primeira grife de sapatos exclusivos da região.

Disputando o espaço com grandes marcas, o estilista gaúcho se diferenciou de outras franquias que buscam o mesmo público, afirma o consultor de mercado calçadista Luciano Pires Cerveira. “O Bischoff construiu uma identidade própria no design. Existem outros nomes do setor, mas eles estão abaixo tanto em posicionamento de marca quanto em preço.”

De acordo com a empresária Aline Sá que estará na frente da operação da nova loja, o preço médio dos produtos estará dentro da realidade da cidade. Mas alguns produtos exclusivos, em couro de animais exóticos ou cravejados de pedrarias, podem custar muito mais – caso de uma bota de cano alto, feita de couro de cobra píton, e malas de viagem com o monograma da marca.

Com previsão de inauguração para a segunda quinzena de setembro, a loja de Votuporanga já tem endereço, será na Rua Tietê, 3597, afirma o investidor e administrador da nova loja Juliano Sá, além de Votuporanga a Jorge Bischoff está presente com marca própria em mais de 700 pontos de venda distribuídos em 60 países dos cinco continentes. Porto Rico, Colômbia, Israel, Emirados Árabes, África do Sul e Polônia são aqueles com maior volume de vendas.