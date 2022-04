Votuporanga confirma terceira morte por dengue em 2022; cuidados devem ser redobrados 

Vítimas são dois homens, de 59 e 75 anos, e um menino de 3 anos. Um quarto óbito é investigado. Boletim divulgado nesta terça-feira (5) aponta 3.168 casos positivos e outros 1.800 em investigação.

A Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga/SP nesta terça-feira (5.abr) confirmou a terceira morte por dengue em 2022. A vítima é o pequeno N.H.S.L., de 3 anos, morador do bairro Jardim Marin. O óbito foi registrado no último dia 29 de março e era investigado.

O município de cerca de 96 mil habitantes, que está em estado de epidemia da doença, decretado pela Prefeitura nesta segunda (4), registrou desde janeiro, 3.168 casos de dengue e outros 1.800 estão em investigação. No mesmo período, outros dois óbitos foram confirmados no município, conforme noticiado pelo Diário de Votuporanga: dois homens, um de 75 anos e outro de 59 anos, que tinham comorbidades.

Votuporanga ainda investiga um quarto óbito, de um homem de 75 anos.

A dengue é uma doença causada por um vírus e transmitida pelo mosquito Aedes aegypti; e ao declarar estado de epidemia, o município poderá agilizar os processos de compra e de contratação de pessoal ou de equipamentos para reforçar as ações de combate à dengue.

O decreto também notifica os proprietários de imóveis a realizarem a limpeza de seus terrenos, jardins e calçadas no prazo de 30 dias, com obrigação de remover todo e qualquer tipo de resíduo que possa virar criadouro de animais ou insetos nocivos ao ser humano. Quem descumprir a medida será multado. O decreto tem validade de 180 dias.

Atendimento de saúde

Pessoas com sintomas de Dengue podem procurar atendimento em qualquer uma das 16 unidades de saúde e também na UPA 24 horas, que fica na Rua João Rodrigues Agostinho, 2723, e no Hospital do Pozzobon, que fica na Rua Antônio Serafim de Queiroz, 2395.

Os principais sintomas da Dengue são febre alta, dor no corpo e articulações, dor atrás dos olhos, mal estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo.

Brasil

Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil já registrou 258.917 casos prováveis de dengue entre os dias 2 de janeiro e 26 de março, o que representou um aumento de 72,1% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Votuporanga é o quarto município do Brasil com o maior número de casos de dengue, atrás de Goiânia, Brasília e Palmas. Já a cidade de São José do Rio Preto aparece na quinta colocação. Desde o início deste ano, o ministério confirmou 70 óbitos por dengue.