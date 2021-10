Votuporanga confirma morte pelo 2º dia consecutivo e 15 novos casos de Covid-19

Município contabiliza 17.721 casos da doença, sendo 17.167 pacientes recuperados e 450 mortes.

A Prefeitura de Votuporanga/SP, por meio do boletim epidemiológico, confirmou nesta terça-feira (5) 15 novos casos de Covid-19 e uma morte pela doença.

Segundo o documento, à 450ª vítima fatal do novo coronavírus no município é um homem de 68 anos, com comorbidades.

Com a atualização, Votuporanga contabiliza 17.721 casos de Covid-19 desde o início da pandemia, sendo 17.167 pacientes recuperados.

O município também informou que nove votuporanguenses estão hospitalizados, sendo seis em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Vacinação

Segundo o vacinômetro municipal 144.372 doses de imunizantes já foram aplicadas em Votuporanga; sendo 79.964 em 1ª dose; outras 62.897 em 2ª dose, e outras 1.511 em 3ª dose.