Votuporanga confirma 7ª morte por dengue e mais de 4,2 mil casos da doença 

A Secretária Estadual de Saúde confirmou nesta sexta-feira (24.mai) a 7ª morte por dengue em Votuporanga/SP. A cidade decretou epidemia da doença em fevereiro deste ano.

De acordo com a pasta, a vítima é uma mulher, com mais de 80 anos, que começou a apresentar os sintomas no dia 24 de março, e morreu no dia 6 de abril.

Votuporanga também registra 4.212 casos positivos da doença e outros 3.664 estão em investigação; além disso, 11 casos de dengue sorotipo 3 foram registrados, desde o reaparecimento da variante no ano passado. Município também já soma 10 casos de chikungunya e outros 12 são investigados.

No noroeste paulista, são mais de 31 mil casos e 36 mortes por dengue, sendo que Votuporanga segue liderando o triste ranking de óbitos: Votuporanga (7), Catanduva (4), Olímpia (3), Mirassolândia (2), Rio Preto (2), Palmares Paulista (2), Itajobi (2), Parisi (2), Irapuã (2), Onda Verde (1), Barbosa (1), Bady Bassitt (1), Elisiário (1), Araçatuba (1), Ariranha (1), Lourdes (1), São Francisco (1), Cajobi (1) e Tabapuã (1).

Prevenção

A Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde orienta a população a deixar os quintais sempre limpos; verificar recipientes como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas que podem acumular água; limpar calhas; tampar caixas d’agua e utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos, para evitar a proliferação do vetor. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais frequentemente com água, bucha e sabão.