Votuporanga confirma 6ª morte por dengue e mais de 3 mil casos da doença em 2024 

Vítima é um homem, de 65 anos, morador do bairro Chácara Aviação, que estava hospitalizado; paciente também é a 9ª vítima da dengue sorotipo 3. Votuporanga lidera o triste ranking de mortes por dengue no noroeste paulista.

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou a 6ª morte por dengue em Votuporanga/SP. A cidade decretou epidemia da doença em fevereiro deste ano.

De acordo com a pasta, a vítima é um homem de 65 anos, morador do bairro Chácara Aviação, que estava hospitalizado. Ele morreu no dia 28 de março, mas a confirmação foi emitida na segunda-feira (6.mai).

O paciente também é a 9ª vítima da dengue sorotipo 3, desde o reaparecimento da variante no ano passado. Votuporanga já soma mais de três mil casos de dengue e 10 de chikungunya.

No noroeste paulista, são mais de 25 mil casos e 27 mortes por dengue, sendo que Votuporanga segue liderando o triste ranking de óbitos: Votuporanga (6); Catanduva (4); Mirassolândia (2); Rio Preto (2); Itajobi (2); Parisi (2); Onda Verde (1); Bady Bassitt (1); Irapuã (1); Elisiário (1); Araçatuba (1); Ariranha (1); Olímpia (1); e São Francisco (1).

Prevenção

A Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde orienta a população a deixar os quintais sempre limpos; verificar recipientes como garrafas, pratos de vasos de plantas e sacolas plásticas que podem acumular água; limpar calhas; tampar caixas d’agua e utilizar produtos como detergente e sabão em pó diluídos em água nos ralos internos e externos, para evitar a proliferação do vetor. É igualmente importante lavar os bebedouros dos animais frequentemente com água, bucha e sabão.