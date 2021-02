Votuporanga começa vacinar idosos com 85 anos ou mais nesta quinta-feira

Município também inicia aplicação da segunda dose da vacina para os primeiros profissionais de saúde imunizados em Votuporanga.

A Prefeitura de Votuporanga antecipa o início da vacinação de idosos com 85 anos ou mais a partir desta quinta-feira (11). As vacinas estarão disponíveis em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e também pelo sistema drive-thru na Unidade de Saúde da Família “Carmem Martin Maria Morettin” (Paineiras) e Consultório Municipal “Martiniano Salgado” (Pro-Povo). Para receber a vacina basta apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço.

Os idosos acamados nesta faixa etária também serão vacinados em suas residências pelas equipes de saúde de cada unidade, assim como ocorreu com as pessoas acima de 90 anos.

Votuporanga recebeu nova remessa de vacinas contra Covid-19 nesta quarta-feira (10). Além das 666 doses voltadas aos idosos com 85 anos ou mais, o Município também recebeu 2.240 doses para iniciar a aplicação da segunda dose da vacina para os primeiros profissionais de saúde imunizados em Votuporanga. Cada profissional deve procurar o seu local de trabalho ou a unidade onde foi vacinado com o cartão da vacina.

Segundo a secretária da Saúde de Votuporanga, Ivonete Félix, idosos com idade acima de 90 anos continuam sendo vacinados da mesma maneira. “E assim que o Município continuar recebendo novas doses, vamos ampliando o público de acordo com as determinações do Plano Estadual de Imunização”, disse.

Unidades de Saúde que vacinam no sistema drive-thru: