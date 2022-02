Votuporanga começa aplicar a segunda dose adicional da vacina contra Covid em pessoas imunossuprimidas 

Doses estarão disponíveis nos dois postos volantes mantidos pela Secretaria da Saúde no Assary e na Capela Santo Expedito, no bairro Colinas; atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

A Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de Votuporanga informa que a partir desta terça-feira (1º.fev), começa a aplicar a segunda dose adicional da vacina contra a Covid-19 em pessoas imunossuprimidas acima de 18 anos que tenham tomado a dose de reforço há, pelo menos, quatro meses.

As doses estarão disponíveis nos dois postos volantes mantidos pela Secretaria da Saúde no Assary e na Capela Santo Expedito, no bairro Colinas. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Nesta quarta-feira (2), haverá plantão de atendimento até às 20 horas no posto montado no Assary.

São consideradas pessoas imunossuprimidas quem possui imunodeficiência primária grave; quimioterapia para câncer; transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras; pessoas vivendo com HIV/Aids; quem faz uso de corticóides em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14 dias; quem faz uso de drogas modificadoras da resposta imune; pacientes em terapia renal substitutiva (hemodiálise) e pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

Ainda segundo a 33ª atualização do Documento Técnico da Campanha de Vacinação contra a Covid-19, são consideradas drogas modificadores de resposta imune para fim de elegibilidade a dose adicional da vacina: Metotrexato; Leflunomida; Micofenolato de mofetila; Azatiprina; Ciclofosfamida; Ciclosporina; Tacrolimus; 6- mercaptopurina; Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe); Inibidores da JAK (Tofacitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe).

Plantão até às 20h na quarta-feira

Nesta quarta-feira (2/2), o posto de vacina do Assary ficará aberto até às 20h para vacinar pessoas acima de 12 anos. Quem ainda não tomou a primeira, segunda ou terceira dose e, no caso dos imunossuprimidos, a segunda dose adicional, pode comparecer para concluir o esquema de vacinação.

Crianças

As doses da vacina para crianças continuam sendo aplicadas em todas as Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 16h, exceto nos Consultórios “Carmem Martin Maria Morettin”, localizado no bairro Paineiras, e “Josephina Pirotello Pesciotto”, conhecido como ‘Dona Nina’, no bairro Pozzobon.

Vale ressaltar que crianças de cinco a 11 anos com comorbidade ou deficiência permanente (PcD) e crianças de cinco anos sem comorbidades continuam sendo vacinadas com imunizante da Pfizer pediátrica apenas na Policlínica Municipal “Dr. Alberto Carlos Pesciotto”, que fica ao lado da sede da Secretaria, na Rua Santa Catarina, 3.890. A medida é temporária e pode ser alterada conforme o município receber novas doses da Pfizer.