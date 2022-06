Votuporanga começa a aplicar dose de reforço da vacina contra Covid em adolescentes 

Segundo orientação do Ministério da Saúde, dose de reforço do imunizante deve ser aplicada em jovens de 12 a 17 anos quatro meses após a 2ª dose. Público alvo no município é de aproximadamente 5 mil.

Votuporanga/SP começou nesta quinta-feira (2.jun) a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos. A medida segue a recomendação feita pelo Ministério da Saúde em nota técnica publicada na última sexta-feira (27).

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, os municípios poderão utilizar Pfizer e Coronavac, conforme disponibilidade nas unidades de saúde. Estes são os dois imunizantes aprovados para este público pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Embora a nota técnica do governo federal priorize a vacina da Pfizer, a pasta estadual não faz essa distinção entre os dois fabricantes.

A dose de reforço pode ser aplicada após quatro meses do recebimento da segunda dose. A recomendação também vale para adolescentes gestantes e puérperas. No caso dos adolescentes imunocomprometidos, apenas a vacina da Pfizer deve ser utilizada.

O Estado de São Paulo tem 3,3 milhões de adolescentes de 12 a 17 anos; já em Votuporanga esse público é de aproximadamente 5 mil.

Para os adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis e levar os documentos pessoais, o termo de assentimento, além da carteirinha de vacinação que comprove a segunda dose há mais de quatro meses.

A vacinação para os adolescentes será feita de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas seguintes unidades de saúde: Policlínica Municipal “Dr. Alberto Carlos Pesciotto” (ao lado da Secretaria da Saúde); Consultório Municipal “Dr. Joel Pereira dos Santos”, no Colinas; Consultório Municipal “Dr. João Carlos Botelho de Miranda”, no Carobeiras; Consultório Municipal “Dr. Ruy Pedroso”, no Palmeiras; Consultório Municipal “Carmem Martin Maria Morettin”, no Paineiras; Consultório Municipal “Dr. Jeronimo Figueira da Costa Neto”, no Jardim Marin; Unidade PAS X “Dr. Jamilo Elias Zeitune”, no Vila Paes; Consultório Municipal “Dr. Danilo Alberto Vicente Medeiros”, no Vila América; Consultório Municipal “Dr. Jonas Pires Correa”, no Pozzobon; e em Simonsem no Consultório Municipal “Joaquim Belarmino Vieira”, em Simonsen.