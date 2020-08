Votuporanga chega a 95.338 mil habitantes, diz IBGE

Votuporanga ganhou 791 habitantes no período de um ano, passando de 94.547 para 95.338 munícipes.

A população de Votuporanga (SP) foi estimada em 95.338 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A estimativa com o total de habitantes se refere a 1° de julho de 2020 e foi publicada na última quinta-feira (27).

Votuporanga ganhou 791 habitantes no período de um ano, passando de 94.547 para 95.338 munícipes. O aumento foi de 0,84% em relação a 2019, índice equivalente ao registrado também no ano passado.

De acordo com o levantamento, a população atual estimada do Brasil é de 211.755.692 pessoas, 0,76% maior que em 2019, quando tinha-se 210.147.125 pessoas – o país ganhou mais 1,6 milhão de habitantes em um ano. São Paulo continua sendo o estado brasileiro mais populoso, com 46.289.333 habitantes e um crescimento de 0,8% em relação ao ano anterior.