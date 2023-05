Votuporanga brilha na 11ª Corrida de Santo Atanásio em Macaubal  

Entre os atletas que representaram o município no pódio, Karina Franzin que acelerou forte e conquistou o 1º lugar no Geral.

A equipe de pedestrianismo de Votuporanga/SP conquistou resultados expressivos ao participar no último sábado (13.mai), da 11ª Corrida de Santo Atanásio, em Macaubal/SP, com participação de 172 atletas de toda a região. O percurso de 6 km desafiou os corredores que precisaram mostrar determinação e muita garra.

No pódio, Votuporanga foi representado por Karina Franzin que acelerou forte e conquistou o 1º na categoria Geral; seguida por Andressa Alcântara que ficou em 5º também no Geral. Marli Santos conquistou a categoria 50/54 anos; Luzia Aguiar ficou com categoria 65/69 anos; já José Carlos de Carvalho fechou o pódio dos campeões na categoria 60/64 anos.

Votuporanga ainda subiu ao pódio com: Railda Bochi que ficou em 2º na categoria 55/59 anos; Daniel Moretti em 5º lugar na 45/49 anos; Fernando Marques em 3º na categoria 35/39 anos; Márcio Aguiar ficou em 4º lugar na 40/44 anos; Fernando Cruz chegou em 5º na categoria 40/44 anos; Silvio Bocato terminou em 4º na 50/54 anos; Maurício Padilha em 2º na categoria ACD; Genivaldo Evangelista finalizou em 4º na 60/64 anos; João Bocato ficou em 12º na categoria 45/49 anos; e Adenilson Pereira fechou a prova em 15º na categoria 40/44 anos.

A equipe contou com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que cedeu o transporte para os atletas.

Próximo compromisso

A equipe de Votuporanga volta na competir no sábado, dia 20 de maio, na 6ª Corrida Histórica de Fernandópolis/SP, em percurso com 6 km.