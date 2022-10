Votuporanga atinge meta de vacinação na campanha contra pólio 

Mais de 3.800 crianças de 1 a 4 anos foram imunizadas; campanha de atualização da caderneta de vacina segue até 30 de novembro.

Depois de adotar diversas estratégias para ampliar a cobertura vacinal da campanha contra Poliomielite, a Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga conseguiu atingir a meta estipulada pelo Ministério da Saúde e vacinou 3.869 crianças de 1 a 4 anos, o que equivale a 95,20% do público. A campanha, que teve início em agosto, termina na segunda-feira (31.out).

Entre as estratégias de ampliação da cobertura, a Secretaria da Saúde realizou plantões nos finais de semana em unidades de saúde; vacinações de sábado em praças da cidade, envolvendo parceiros como Rotary Club (Novas Gerações, Novo Milênio, 8 de Agosto e Votuporanga), Interact, Rotaract, Unifev e Clube 92 FM; e levou também as equipes de saúde até escolas municipais para vacinar as crianças junto da presença dos pais.

“Unimos todos os nossos colaboradores e parceiros com o propósito de proteger nossas crianças e manter nossa sociedade livre dessa doença que causou tanta dor e sofrimento à sociedade nas décadas de 80 e 90, principalmente”, explicou a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

Campanha de Multivacinação segue até 30 de novembro

Outra campanha que vem sendo realizada desde agosto em todo o Brasil é a de Multivacinação, que foi prorrogada até o dia 30 de novembro. A campanha é voltada para crianças e adolescentes, de 0 a menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) para atualização da caderneta de vacinação.

O objetivo é colocar em dia as carteiras que estão em atraso com o esquema vacinal ou com idade oportuna para receber alguma vacina. Os pais ou responsáveis devem levar o cartão de vacinação das crianças para atualização de outras vacinas, como sarampo, caxumba, rubéola, meningites, hepatite, coqueluche, difteria, tétano, entre outras doenças.

As vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde do Município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, lembrando que nesta sexta-feira (28), as unidades da Prefeitura não terão expediente por conta do Dia do Servidor Público.