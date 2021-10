Votuporanga anuncia Programa + Saúde com mutirão de 5.194 exames gratuitos 

Prefeito Jorge Seba apresentou programa que tem objetivo de acelerar o tempo de espera para exames e, com isso, contribuir no diagnóstico e início do tratamento.

A partir deste sábado (16), mais de 5 mil votuporanguenses que aguardavam há mais de um ano por exames como ultrassonografias, raios-x, endoscopias e colonoscopias conseguirão, finalmente, realizar os procedimentos. O prefeito Jorge Seba anunciou, nesta sexta-feira (15), o Programa + Saúde que tem como objetivo acelerar o tempo de espera para esses exames e, com isso, contribuir no diagnóstico e início do tratamento para tantas pessoas que aguardavam na fila. O ato foi transmitido pelo Facebook e Youtube da Prefeitura.

Serão 2350 ultrassonografias, 1807 raios-x, 957 endoscopias e 80 colonoscopias. O avanço se deve à destinação de R$ 500 mil do Governo do Estado de São Paulo com a intermediação do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Carlão Pignatari.

Seba agradeceu ao apoio de sempre do deputado estadual. “Mais uma vez, o deputado foi decisivo nessa conquista e contribuiu para dar agilidade na realização desses exames tão aguardados pela população”, disse o prefeito Jorge Seba.

Durante o evento, a secretária da Saúde, Ivonete Félix, explicou que essas pessoas estão sendo contatadas pelas equipes dos Consultórios Municipais com o agendamento da data para realização dos exames, já a partir deste sábado. “Esses exames não eram considerados urgentes, mas são importantes para finalizar um diagnóstico e iniciar o tratamento. Temos uma cota de exames para cada município e, com o recurso conquistado pelo Deputado Carlão junto ao Governo do Estado, conseguimos ampliar essa cota e contribuir para o acesso aos serviços de saúde, que são direitos de todos nós, cidadãos”.

O vice-prefeito Cabo Valter, presente no ato, também agradeceu o empenho do deputado Carlão. “Fico imaginando como seria a nossa administração sem essa parceria tão importante com o Deputado Carlão, na Assembleia Legislativa, certamente não estaríamos aqui hoje, anunciando esse mutirão de exames. A história vai nos levar a zerar uma demanda reprimida de exames que estavam há mais de um ano na fila de espera”.

O deputado não participou do ato, por motivos de agenda, mas enviou um vídeo que foi transmitido durante o evento comemorando “mais uma boa notícia para Votuporanga”.

Representando a Câmara Municipal, o vereador Jurandir Benedito da Silva, também enalteceu a parceria dos órgãos governamentais e parabenizou a destinação de verbas para realização de exames. “Exames normalmente não aparecem, por isso, deixo os nossos parabéns para quem teve a sensibilidade de destinar recursos para esse tipo de serviço e, nós, vereadores, vamos intensificar a busca por mais recursos desse tipo. Só quem aguarda há tanto tempo na fila, sabe o quanto é importante essa conquista”. O vereador Osmair Ferrari também participou do evento.

O prefeito Jorge Seba encerrou seu discurso falando sobre a representatividade dessa conquista em seu governo. “Durante a campanha, eu recebia cobranças de pessoas que estavam aguardando exames há dois anos, isso é um absurdo. Quem espera um diagnóstico para iniciar um tratamento, tem urgência, não podem esperar dois anos. Então, o Município tinha essa dívida social com esses cidadãos e assumimos o governo com a meta de quitar essa dívida. Agora, estamos agindo para pagar essa dívida. É assim que temos que agir. Na nossa administração, todos os dias, temos problemas diversos, mas vamos enfrentá-los, sempre”.