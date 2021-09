Votuporanga anuncia mudanças no atendimento de pacientes Covid e nos postos de vacina

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a partir da próxima semana, UPA volta a atender urgência e emergência geral; posto de vacina da Antialcoólica será desativado.

A Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de Votuporanga informa que a partir de segunda-feira (20), a UPA 24 horas (Unidade de Pronto-Atendimento) deixará de prestar atendimento exclusivo a pacientes com sintomas gripais e voltará a atender urgências e emergências assim como o Mini-Hospital do Pozzobon.

Desta forma, pacientes com sintomas gripais deverão buscar atendimento junto aos Consultórios Municipais, que são as unidades básicas de saúde, e também no Pronto-Atendimento Covid da Santa Casa, que fica na Rua Tocantins. À noite e aos finais de semana e feriado, o atendimento é exclusivamente na Santa Casa.

A mudança já vinha sendo estudada pela Secretaria Municipal da Saúde e foi possibilitada neste momento devido à baixa procura por este serviço registrada há algumas semanas.

Na última quarta-feira (15), Votuporanga registrou 18 novos casos de Covid-19. A média de registros diários durante este mês de setembro é de 16 novos casos por dia. Até o dia 15 de setembro, Votuporanga estava com 132.040 doses de vacinas aplicadas, sendo 78.217 primeiras doses, o que corresponde a 82% da população; 53.368 segundas doses, 56% da população; e 455 terceiras doses aplicadas em idosos com 85 anos ou mais.

Postos de Vacinas

Também a partir de segunda-feira (20), a Secretaria Municipal da Saúde desativará o posto de vacina contra a Covid-19 localizado na Associação Antialcoólica, na Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos. Com isso, Votuporanga ficará com quatro postos volantes para aplicar vacina contra a Covid: Assary, Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil), Centro de Convivência do Idoso e Capela Santo Expedito.

A desativação deste posto de vacina também vinha sendo analisada pela Secretaria Municipal da Saúde. Os profissionais que atuam naquele posto, passarão a integrar a equipe do Assary, que conta com estrutura ampla e com maior capacidade de atendimento.