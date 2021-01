Votuporanga Antiga: Visita do Governador Laudo Natel – 1973

ravelgimenes@gmail.com

Votuporanga sempre recebeu visitantes ilustres e, tal como uma boa anfitriã, tratava a todos com uma recepção a altura, afinal, em seus primeiros anos, a cidade estava em desenvolvimento e sempre contou com a ajuda das esferas estadual e federal. Hoje iremos ilustrar uma dessas visitas, destacando a presença do então governador do Estado de São Paulo, Laudo Natel (nasceu em São Manuel no dia 14 de setembro de 1920 e faleceu em São Paulo, no dia 18 de maio de 2020, pouco antes de completar 100 anos).

A presença deste personagem por aqui ocorreu em concomitância às comemorações do 36º aniversário de fundação do município. É importante salientar que, durante a sua juventude estudara em Mirassol e Araraquara, conhecendo, portanto muito bem essa região do estado. Foi governador por dois mandatos, de 1966 a 1967 e depois de 1971 a 1975 (período em que as imagens deste relato foram registradas). No episódio em questão, o prefeito de Votuporanga era o Professor Luiz Garcia de Haro. Durante a comitiva de boas-vindas podemos observar algumas pessoas conhecidas da nossa cidade que ficaram registradas através das fotografias, como o fotógrafo Gercino Davanço, o radialista Aguinaldo de Oliveira, o então prefeito Luiz Garcia de Haro, o Sr. Onofre de Paula e demais munícipes.

Chegada da comitiva na estação ferroviária. Na imagem, o Governador e o então prefeito Luiz Garcia de Haro aparecem juntamente com populares.

Hasteando das bandeiras na Concha Acústica.

Após o tradicional comício (feito defronte à Igreja Matriz), subindo na pick-up da Prefeitura para o desfile.

Imagens: Joel D. P. Barreto – Arquivo Público Paulista.