VOTUPORANGA ANTIGA – O primeiro jardim de Votuporanga e a sua história

Por Ravel Gimenes –

Antes de iniciarmos, é importante destacar que o texto tem como objetivo realizar um breve e sucinto relato sobre o primeiro jardim público da cidade, ilustrando, dessa forma, uma pequena parte da transformação de um importante local da cidade através dos tempos.

Após a fundação do município e concomitantemente com a chegada das primeiras construções na área central, surgiu a necessidade de efetuar benfeitorias na área paisagística e demais aspectos urbanos do município. Foi nesse momento que, o então Prefeito João Leite (em 1945) iniciou o trabalho de arborização do primeiro jardim público da cidade, com a coordenação do Sr. Genésio Neri (funcionário municipal). O local escolhido foi onde posteriormente seria instalada a Igreja Matriz (lembrando que até então, a primeira igreja ficava onde hoje está a fonte luminosa).

Toda a área escolhida para a criação do jardim anteriormente era um campo de futebol de terra batida, onde aos finais de semana (e também nas horas vagas) eram realizadas as tradicionais “peladas” futebolísticas.

Pois bem, na imagem podemos observar a então praça, já em seu aspecto urbanista, com bancos para o descanso, árvores esplendorosas e o passeio público. Nessa imagem, quatro elementos chamam a atenção: vemos ao fundo a nossa primeira igreja, é posspivel observar mais à esquerda um casal descansando embaixo de uma sombra (bem aconchegante por sinal) e junto ao casal um menino que carrega nas costas uma aparente “mochila escolar” (lembrando que nessa época elas eram feitas de madeira). Também no primeiro plano da fotografia vemos um tradicional charreteiro, um dos profissionais que faziam o transporte das pessoas pelo município.Na próxima imagem podemos observar de outro ângulo a mesma praça. À esquerda, temos o vultuoso Ipê (que posteriormente fora derrubado), a torre da caixa d’água (que também hospedava o serviço de alto falantes) e mais ao fundo o antigo paço municipal (onde se localiza hoje a Concha Acústica). Um detalhe a ser destacado é que o paço tinha a sua frente voltada para a atual rua Alagoas.

Observando a próxima imagem, vemos a construção já avançada da Igreja Matriz e também à esquerda da fotografia a primeira igreja, que ficou em funcionamento até a colocação do telhado da nova construção (final da década de 50).

Logicamente a história aqui relatada foi resumida para uma forma de leitura simples. Nesse período, mais detalhes ocorreram e foram de estrema significância para o município (como as etapas de construção da Igreja Matriz, as históricas divergências na construção da praça e demais fatos). Contudo, esses assuntos são tópicos para as próximas edições… Fotografias: Museu Municipal de Votuporanga