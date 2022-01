Votuporanga Antiga – Concha Acústica anos 70 e 80

Por: Ravel Gimenes – [email protected] –

Nossa Concha Acústica “Professor Geraldo Alves Machado” sempre foi o palco dos grandes eventos votuporanguenses. Estabelecida na área central da cidade por muitos anos privilegiou o acesso à cultura e integração da população, recebe esse nome em homenagem ao querido mestre das artes e do teatro através da Lei 2116/86.

As imagens que iremos compartilhar hoje fazem parte do pequeno acervo de fotografias garimpadas por esse que vos escreve, infelizmente não temos o registro com o nome do fotógrafo. Nelas podemos ver dois grandes momentos acontecendo, a construção da sua cobertura e também a construção da antiga sede da Biblioteca Municipal “Castro Alves”. Já escrevemos anteriormente nessa Coluna sobre esses dois locais nostálgicos, mas imagens como essas remetem um saudosismo memorável.

Outro fato relevante é que antes da construção da cobertura as bandeiras eram hasteadas no palco, após a instalação da estrutura de concreto o local foi modificado para a praça cívica conforme podemos observar.

Foto 01: Evento cívico realizado na Concha Acústica, na época sem cobertura de concreto, em primeiro plano a guarda mirim de Votuporanga

Foto 02: Já com a cobertura de concreto e ao fundo podemos ver a sede da Biblioteca Municipal “Castro Alves” em construção

Foto 03: Operários da prefeitura realizando a manutenção do local, ao fundo a charmosa Igreja Matriz e mais à direita a antiga caminhonete bege da administração municipal

Foto 04: Mesmo local já com a atual cobertura, no ano de 2015

Imagens: Câmara Municipal de Votuporanga – Ravel Gimenes