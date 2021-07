Votuporanga antecipa vacinação de pessoas com 39 anos nesta terça e 38 anos na quarta

Nestes dois dias, o atendimento no posto de vacina do Assary será estendido até às 20 horas; demais postos seguem das 8h às 15h.

A Secretaria da Saúde de Votuporanga antecipa a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 39 anos a partir desta terça-feira (6/7) e 38 anos a partir de quarta (7/7). Excepcionalmente nestes dois dias, o atendimento no posto de vacina do Assary será estendido até às 20 horas. Nos demais postos, o horário de funcionamento segue das 8h às 15h.

Para a próxima semana, a previsão da Secretaria Municipal da Saúde é iniciar a vacinação de pessoas com 37 anos na segunda-feira (12/7), 36 anos na terça-feira (13/7) e 35 anos na quarta-feira (14/7).

Quem for tomar a vacina precisa levar os documentos obrigatórios como comprovante de residência, RG, CPF e Cartão SUS. Também é importante se atentar ao tipo de blusa, dando preferência aquelas que deixem a área do braço livre para facilitar na hora da aplicação da vacina.

Pré-cadastro

Você também pode agilizar o atendimento preenchendo o pré-cadastro que a Secretaria Municipal da Saúde disponibiliza no site da Prefeitura http://vacina.votuporanga.sp.gov.br:8053/

A ferramenta foi implantada de maneira a tornar o processo ainda mais transparente e eficiente e proporciona mais rapidez nos atendimentos dos postos de vacina. O pré-cadastro pode ser preenchido por todos os votuporanguenses acima de 18 anos.