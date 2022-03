Votuporanga altera locais de vacinação contra a Covid-19 a partir de segunda-feira 

Posto montado no Assary será desativado e Unidade de Saúde do Pozzobon atenderá até às 19h, em uma espécie de plantão diário. Consultório Municipal do Jardim Marin passa a integrar a lista de unidades que aplicam a vacina.

A Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga anuncia novas mudanças nos postos de vacina contra a Covid-19 a partir de segunda-feira (28.mar). O posto de vacina do Assary será desativado e o Consultório Municipal “Dr. Jeronimo Figueira da Costa Neto”, no Jardim Marin, passará a integrar a lista de unidades que aplicam a vacina para o público com 12 anos ou mais, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Portanto, neste sábado (26.mar), será realizado o último plantão de vacina contra a Covid-19 no Assary, das 8h às 16h, para todos os públicos.

Outra novidade é que o Consultório Municipal “Dr. Jonas Pires Correa”, no Pozzobon, passará a vacinar todo o público de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, em uma espécie de plantão diário. “Desta forma, pessoas de qualquer idade que quiserem se vacinar poderão procurar a unidade de saúde do Pozzobon que funcionará de segunda a sexta até às 19h”, reforçou a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

Confira como ficam os atendimentos de vacina contra a Covid a partir de segunda:

Crianças de 5 a 11 anos podem ser vacinadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas seguintes unidades: Policlínica Municipal “Dr. Alberto Carlos Pesciotto” (ao lado da Secretaria da Saúde); Consultório Municipal “Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira Junior”, na Cecap II; Consultório Municipal “Dr. Gumercindo Hernandes Morales”, no São João; e Consultório Municipal “Dr. Jonas Pires Correa”, no Pozzobon, que atenderá das 8h às 19h.

A população com 12 anos ou mais poderá ser vacinada de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, nas unidades: Consultório Municipal “Dr. Joel Pereira dos Santos”, no Colinas; Consultório Municipal “Dr. João Carlos Botelho de Miranda”, no Carobeiras; Consultório Municipal “Dr. Ruy Pedroso”, no Palmeiras; Consultório Municipal “Carmem Martin Maria Morettin”, no Paineiras; Consultório Municipal “Dr. Jeronimo Figueira da Costa Neto”, no Jardim Marin; e Consultório Municipal “Dr. Jonas Pires Correa”, no Pozzobon, que atenderá das 8h às 19h.