Votuporanga adere Plano São Paulo a partir deste sábado

Atendimento presencial nos estabelecimentos passa a ser permitido até à meia-noite, no entanto, cada estabelecimento deve seguir o horário limite de acordo com seu Alvará.

Votuporanga adere integralmente o Plano São Paulo a partir deste sábado (7). O Decreto nº 13.492, de 06 de agosto de 2021, que será publicado no Diário Oficial Eletrônico de sábado, permite o atendimento presencial nos estabelecimentos das 6h à meia-noite, no entanto, cada um deve se atentar em obedecer ao horário limite de acordo com seu Alvará de Funcionamento. O Decreto tem validade até o dia 16 de agosto.

Importante ressaltar que os atendimentos devem seguir os protocolos como uso obrigatório de máscara por todas as pessoas; limite de público de até 80% da capacidade do estabelecimento; aferição de temperatura na entrada; disponibilização de álcool gel 70%; e distanciamento nas dependências interna e externa.

Hipermercados, supermercados, minimercados, mercearias, armazéns, peixarias, açougues, quitandas, hortifrutis, rotisserias e similares, também podem atender presencialmente das 6h à meia-noite, de segunda a sábado, e das 6h às 13h, aos domingos, seguindo todos os protocolos.

Permanecem proibidas as aglomerações em todas as atividades e fica mantido o Disque Aglomeração para denúncia através do telefone (17) 99615-1003.