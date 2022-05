VotuClube sedia I Protege Open de Beach Tennis neste final de semana 

As inscrições estão abertas e são realizadas, exclusivamente, pelo (17) 99705-6131.

O Votuporanga Clube sedia nos dias 28 e 29 de maio, neste final de semana, o I Protege Open de Beach Tennis. As areias de Votuporanga/SP receberão quase 100 atletas com idades entre 8 e 18 anos, além da categoria especial Livre feminina de Iniciantes que duelarão nos dois dias de competição. O formato do torneio possibilitará ampla premiação, quer seja nas finais principais ou nas disputas intermediárias das repescagens.

O evento contará com música ao vivo, no domingo, com Feijoada do Marcão e terá entrada livre para não sócios.

A competição que abriu inscrições nesta quarta-feira (25.mai), terá início às 8h, no sábado, onde será servido um café da manhã, seguido da Cerimônia de Abertura da competição às 8h30; as primeiras partidas estão previstas para às 9h.

Para se inscrever, ligue no (17) 99705-6131 e fale com Marcinho Fukuiama.