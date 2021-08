‘Votu Solidária’ recebe Voto de Congratulação na Câmara

Ação de solidariedade surgiu durante a pandemia e arrecadou toneladas em donativos. Inciativa da honraria partiu do vereador Osmair Ferrari (PSDB).

A noite de segunda-feira (9) foi marcada por emoção e reconhecimento por parte da Câmara Municipal, por meio dos vereadores, para com aqueles que se dedicaram em prol dos demais.

Antes da sessão solene, os parlamentares homenagearam os voluntários da Campanha “Votu Solidária”. Por iniciativa do vereador Osmair Ferrari (PSDB), os voluntários da iniciativa receberam homenagem pelos relevantes serviços prestados no período da pandemia da Covid-19.

Na tribuna, o parlamentar estendeu profundo agradecimento pelo trabalho desenvolvido durante a campanha que arrecadou toneladas em donativos. “Os voluntários dedicados trabalharam 24 horas em prol das pessoas menos favorecidas. Essa homenagem não é do Osmair Ferrari, mas de todos os vereadores, por unanimidade. Sabemos que a população também ajudou. Só temos que, humildemente, agradecer esse trabalho que tirou a fome de muitas pessoas”, afirmou o vereador.

Representando os voluntários, Luciano Melo afirmou que foi um trabalho que contou com a ajuda de muitas pessoas, da Prefeitura de Votuporanga, e principalmente das entidades assistenciais. Ele, inclusive, pediu apoio aos vereadores para os trabalhos das entidades.

A Campanha “Votu Solidária” contou com o apoio das Entidades, Voluntários, Polícia Militar, Fundo Social de Solidariedade, Clubes de Serviços, Empresários, e da População, iniciou-se as arrecadações de alimentos, roupas, cobertores e dinheiro, totalizando no final da ação: 135 toneladas de alimentos, 1.250 cobertores novos, destinados para 1.100 famílias e R$ 270 mil que foram divididos para 33 entidades assistenciais, que são de suma importância para Votuporanga.