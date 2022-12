Votu Show: Prefeitura fará festa para comemorar o fim do ano no Parque da Cultura

Rodrigo Olih, Jeito Nosso e Dj Jhon encerrarão as programações culturais de 2022 em grande estilo, no Parque da Cultura, na sexta-feira (30/12).

O Parque da Cultura em Votuporanga será palco de mais uma grande festa. Na sexta-feira (30/12), a partir das 20h30, a Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria da Cultura e Turismo, promoverá a Votu Show – Fim de Ano, uma noite de apresentações musicais para encerrar a programação cultural de 2022.

Rodrigo Olih é um dos artistas que irá animar a festa, no palco principal do Parque da Cultura. O cantor é natural de Votuporanga, cresceu em meio a música, seguindo os passos do pai e se apresentando em shows e bailes. Autodidata em violão, começou a estudar música e instrumentos em casa, através de revistas de cifra. Entre os anos de 2008 a 2014 participou de duplas e banda de baile que se apresentavam na região. Nos dias atuais investe na carreira solo consolidada e músicas autorais, se apresenta em casas de shows, eventos particulares, bares, festas e programas de TV, tendo a oportunidade de abrir grandes shows como Chitãozinho e Xororó, Loubet, Rio Negro e Solimões, Bruno e Barreto, Edson e Hudson, Fernando e Sorocaba entre outros.

O Grupo Jeito Nosso será a segunda atração da noite, com show marcado para iniciar por volta de 22h. É um grupo votuporanguense com 22 anos de estrada, tendo no currículo apresentações na Grécia em 2007, tocando por três meses naquele país; e também em grandes eventos como OBA Festival de Votuporanga, FAPIC de Ilha Solteira, abertura de shows de artistas renomados como Os Travessos, Turma do Pagode, Exaltasamba, Raça Negra, Dilsinho, entre outros. O grupo se apresenta em Votuporanga e região em casas de shows, bares, clubes e festas privadas. Algumas gravações autorais tem bastante execução pela mídia, principalmente rádio, entre elas: “É o Mario Tito”, uma das músicas que emplacou, “Ver você feliz” e “Um amor sem fim”.

A partir das 23h30, o Dj John comanda a trilha musical para encerrar a festa com muita energia positiva. “Preparamos uma apresentação especial para comemorar o encerramento deste ano de 2022 que foi de muito trabalho e de grandes eventos. Não poderíamos deixar de celebrar esse momento e convidamos todas as famílias para estarem conosco em mais essa linda festa”, disse a secretária da Cultura e Turismo, Janaina Silva.