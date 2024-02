Votu Show 2024: Prefeitura promove eleição da Côrte Carnavalesca

Escolha do Rei Momo, Rainha e Princesa será nesta sexta-feira; vencedores receberão premiação em dinheiro e deverão assumir comprometimento com a programação da festa.

Fevereiro, mês da folia, mês do Carnaval Votu Show 2024. E para iniciar as comemorações, a Prefeitura de Votuporanga realizará, nesta sexta-feira (2.fev) a partir das 19h30 no Parque da Cultura, a escolha do Casal da Côrte.

Os integrantes, que receberão os títulos de Rei Momo, Rainha e Princesa da realeza carnavalesca, serão escolhidos por um júri formado pela Comissão Organizadora composto por representantes de clubes recreativos, do Carnaval Play Votu Festival e de pessoas ligadas ao Carnaval regional. O evento conta com apoio dos Conselhos Municipais de Turismo (Comtur) e de Políticas Culturais (CMPC).

Entre os critérios, os candidatos a Rei Momo serão avaliados nos requisitos de comunicação, elegância, samba no pé e simpatia e para Rainha e Princesa, serão os mesmos critérios, além de estética corporal. Será coroado Rei Momo, o candidato que obtiver a maior pontuação, já no caso da Rainha e Princesa, serão eleitas as candidatas que obtiverem a primeira e segunda maiores pontuações, respectivamente.

Os eleitos receberão premiação em dinheiro, sendo R$ 1 mil para o Rei e Rainha cada e R$700 para a Princesa, desde que cumpram a agenda oficial do evento, além de faixas e troféus e o objetivo de assumirem comprometimento com a programação da comissão organizadora durante os quatro dias de folia.

Carnaval Votu Show 2024

O tradicional carnaval popular da Prefeitura de Votuporanga ocorrerá gratuitamente no Parque da Cultura nos dias 10, 11, 12 e 13 deste mês com nomes da música nacional e artistas locais.

Confira dias e horários no site da Prefeitura de Votuporanga através do link:

https://www.votuporanga.sp.gov.br/portal/noticias/0/3/14570/carnaval-votu-show-2024-prefeitura-divulga-shows-da-segunda-edicao-da-festa-e-eleicao-da-corte-carnavalesca/