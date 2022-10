Votu Otaku Fest reúne mais de 4 mil pessoas na Cidade Universitária da Unifev

Evento ocorreu no último domingo (9) e teve dezenas de atividades relacionadas ao mundo nerd, geek e otaku, para todas as idades.

A Unifev recebeu, no último domingo (9.out), dezenas de atividades do Votu Otaku Fest, principal evento da cultura nerd, geek e otaku do Noroeste Paulista, e que reuniu mais de 4 mil pessoas na Cidade Universitária.

O evento, que durou cerca de 8 horas, contou com a presença de três celebridades do mundo nerd: os youtubers Afreim, que possui quase 8 milhões de inscritos, Mell Nogas e Cavalheiro_02, sensações das redes sociais. Também participaram desta edição a atriz, narradora, dubladora e diretora de dublagem, Angélica Santos (Cebolinha, da Turma da Mônica), e a atriz, dubladora, cantora e locutora, Carol Valença (Luffy, em One Piece).