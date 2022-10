Votu Otaku Fest arrecada cerca de 1 tonelada de alimentos

Evento na Unifev rendeu 948,50 kg de donativos que foram repassados para as entidades Recanto Tia Marlene, Recanto da Paz e Irmão Mariano Dias.

O Votu Otaku Fest, realizado no último domingo (9), na Cidade Universitária da Unifev, rendeu ótimos resultados para as entidades assistenciais de Votuporanga. Foram arrecadados o total de 948,50 kg de alimentos: óleo, leite, farinha de trigo, fubá, arroz, feijão e macarrão, entre outros.

Na manhã de ontem (13.out), representantes das entidades Recanto Tia Marlene, Recanto da Paz e Irmão Mariano Dias estiveram presentes no Memorial Unifev para receber os donativos. A entrega contou com a presença do diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Douglas Gianoti; do diretor vice-presidente, Cláudio Romeiro; do diretor 1º tesoureiro, Celso Penha Vasconcelos; do reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; e da coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social, Profa. Ma. Vanessa Zeitune.

Para Vanessa, o repasse reforça o compromisso social da Unifev. “Somos parceiros de longa data das entidades do nosso munícipio, por isso ficamos muito felizes em contribuir com a continuidade dos trabalhos dessas organizações”, disse.

O presidente avaliou o sucesso do Votu Otaku Fest e destacou o compromisso da Instituição em incentivar ações culturais. “A Unifev fica honrada em sediar um evento desse porte, foram aproximadamente 4 mil pessoas que passaram pela Cidade Universitária, resultando em um grande volume de doações de alimentos, que serão importantíssimos para os atendidos que frequentam cada uma das entidades”, finalizou.