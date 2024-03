Votu Otaku Fest anuncia 2º lote de ingressos e inscrições para concursos de Cosplay e K-Pop

O aguardado encontro está marcado para o dia 19 de maio, no Centro de Eventos Valério Giamatei – Ilha do Pescador, e promete ser um verdadeiro espetáculo para os fãs da cultura pop.

O Votu Otaku Fest, renomado evento de cultura pop asiática e geek na região noroeste paulista, deu início às vendas do segundo lote de ingressos nesta sexta-feira (1º.mar). O aguardado encontro está marcado para o dia 19 de maio, no Centro de Eventos Valério Giamatei – Ilha do Pescador, e promete ser um verdadeiro espetáculo para os fãs da cultura pop.

Os ingressos estão disponíveis em diversas categorias para atender a diferentes preferências do público:

Ingresso normal: R$25,00 + 1kg de alimento não perecível

Ingresso normal com estacionamento: R$45,00 + 1kg de alimento não perecível

Ingresso VIP: R$50,00 (inclui foto com dubladores convidados e pôster autografado)

Ingresso VIP com estacionamento: R$70,00 (inclui estacionamento e experiência VIP)

Uma das grandes novidades deste ano é a abertura das inscrições para os concursos de Cosplay e K-pop, que são pontos altos do evento. Os interessados podem se inscrever até 01/05, mais informações e regras através do site oficial: www.votuotakufest.com.br. Importante ressaltar que a participação é restrita a maiores de 18 anos, e para o concurso de K-Pop, as inscrições podem ser individuais ou em grupo.

Além dos concursos, o Votu Otaku Fest trará a marca registrada de encontros com artistas consagrados. Nesta edição de maio de 2024, os destaques são os renomados dubladores Marco Ribeiro, Kika Tristão e Zé da Viola.

Dubladores Convidados:

Marco Ribeiro: Reconhecido por sua contribuição em filmes estrelados por Jim Carrey, Tom Hanks e Robert Downey Jr., Marco Ribeiro é uma figura icônica na dublagem brasileira. Seus trabalhos incluem personagens marcantes como Michael Kyle em “Eu, a Patroa e as Crianças” e Woody em “Toy Story”.

Kika Tristão: Cantora e dubladora, Kika Tristão emprestou sua voz a personagens icônicos da Disney, como a princesa Jasmine em “Aladdin” e Ariel na série de televisão “A Pequena Sereia”. Sua versatilidade também se estende a projetos paralelos, como “Cante com Disney” e “Disney on Ice”.

Zé da Viola: Conhecido pela versão brasileira da música “Amigo Estou Aqui”, da trilha sonora de “Toy Story”, Zé da Viola é um cantor e compositor brasileiro que conquistou reconhecimento desde a década de 1980.

Os pontos de venda oficiais são: Guerreiros Offline, na Rua Pernambuco, 3873 – Jardim Eldorado, Votuporanga (Horário: 17h a 0h, aberto de segunda a domingo) e Loja Scapin, na Rua Amazonas, 3261 – Centro, Votuporanga (Horário: 9h às 18h).

Para mais informações acesse o site oficial do evento ou entre em contato pelo telefone (17) 98115-4725.