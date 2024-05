Votu + Limpa recolhe mais de 400 toneladas de materiais inservíveis 

Ação foi uma parceria das Secretarias da Cidade, Saúde, Obras e Serviços Urbanos e da Saev Ambiental.

O programa Votu + Limpa, que percorreu as quatro regiões da cidade neste mês, coletou 424 toneladas de materiais inservíveis, entre eles: latas, garrafas, pneus, eletrodomésticos, incluindo principalmente, recipientes que poderiam acumular água e se transformarem em criadouros do mosquito Aedes aegypti.

A iniciativa da Prefeitura de Votuporanga integrou as ações do município para combater o avanço da Dengue e das demais arboviroses em uma parceria das Secretarias da Cidade, Saúde, Obras e Serviços Urbanos e da Saev Ambiental.

“Combater as arboviroses e manter a nossa cidade limpa é uma tarefa de todos nós. Agradeço a todos que colaboraram e se dedicaram para que mais este projeto se tornasse realidade. Concluímos os trabalhos com quase 500 toneladas de materiais coletados e que tiveram uma destinação correta, ressaltando também a importância do impacto ambiental para a nossa cidade”, finalizou a secretária da Saúde, Ivonete Félix.