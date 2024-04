Votu + Limpa: cronograma é alterado devido às condições climáticas

É importante que a população retire os materiais que serão descartados com antecedência.

Devido às condições climáticas foram necessárias algumas alterações no cronograma do Votu + Limpa. Os bairros que receberiam o programa nesta segunda-feira (15.abr), serão percorridos na quarta-feira (17), e os bairros que estavam programados para na terça-feira (16), contarão com o serviço na quinta-feira (18).

Durante o Votu + Limpa são coletados: latas, garrafas, pneus, eletrodomésticos, objetos inservíveis em geral e, principalmente, todo tipo de recipiente que possa acumular água. Não são coletados: galhos, restos de construção e lâmpadas.

A coleta tem início às 7 horas. É importante que a população retire os materiais que serão descartados com antecedência.

Cronograma: