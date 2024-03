Votu + Limpa começa percorrer novos bairros na próxima segunda-feira 

Cronograma terá início em Simonsen e seguirá para as demais regiões até percorrer toda a cidade, com previsão de término no dia 16 de abril.

Em mais uma ação para combater o avanço da Dengue e das demais arboviroses, o programa Votu + Limpa, da Prefeitura de Votuporanga e Saev Ambiental, percorrerá novos bairros da cidade a partir do dia 1º de abril, próxima segunda-feira. O cronograma terá início em Simonsen e seguirá para as demais regiões até percorrer toda a cidade, com previsão de término no dia 16 de abril.

Serão coletados: latas, garrafas, pneus, eletrodomésticos, objetos inservíveis em geral e, principalmente, todo tipo de recipiente que possa acumular água. Não serão coletados: galhos, restos de construção e lâmpadas.

A coleta será realizada de segunda a sexta-feira, seguindo o cronograma abaixo, com início sempre às 7 horas. É importante que a população retire os materiais que serão descartados sempre na noite anterior.

Cronograma: