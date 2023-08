Votu 86 anos: solenidade na terça-feira contará com apresentações das Bandas da PM e Zequinha de Abreu

Além da tradicional Solenidade de Hasteamento das bandeiras, missa em Ação de Graças na Catedral e sorteio da Ação Entre Amigos integram as comemorações.

A Prefeitura preparou para este 8 de agosto um calendário especial de atividades em celebração aos 86 anos de história e progresso de Votuporanga. A programação segue durante todo o mês e pode ser conferida no site www.votuporanga.sp.gov.br e também nas páginas do Facebook (facebook.com/prefvotuporanga) e Instagram (instagram.com/prefvotuporanga).

A partir das 9h, na Praça Cívica “Prof. Benedito Lopes de Oliveira”, em frente à Concha Acústica, haverá a tradicional solenidade de Hasteamento das bandeiras, com apresentação das bandas da Polícia Militar e Zequinha de Abreu. O público que não puder comparecer ao local poderá acompanhar o evento por meio de transmissão on-line nas redes sociais da Prefeitura.

Em sequência ao dia comemorativo, às 19h, na Catedral Nossa Senhora Aparecida, haverá missa em Ação de Graças pelos 86 anos de Votuporanga.

Encerrando o cronograma do dia, a partir das 20h30, no palco externo do Parque da Cultura “Profª Adoração Esteves Garcia Hernandez”, durante a programação do Festival Literário de Votuporanga (Fliv), haverá o sorteio de um carro zero quilômetro, da Campanha Ação Entre Amigos, organizada em prol das entidades assistenciais parceiras do Fundo Social de Solidariedade.