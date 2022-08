Votu 85 anos: pedal abre comemoração no aniversário da cidade 

Às 9h, na segunda (8), autoridades participam do Ato Cívico com hasteamento de bandeiras na praça “Prof. Benedito Lopes de Oliveira”, que contará com a participação dos atiradores do Tiro de Guerra e da Banda “Zequinha de Abreu”. Na próxima segunda-feira (8.ago), dia do aniversário de Votuporanga/SP, haverá um calendário especial de comemorações com atividades e homenagens com início às 6h, com o ‘Pedal Aniversário Votuporanga’ que terá percurso de 40km ao redor da cidade com saída e chegada na Praça da Catedral Nossa Senhora Aparecida.

Às 9 horas, o prefeito Jorge Seba e demais autoridades participam do Ato Cívico com hasteamento de bandeiras na Praça Cívica “Prof. Benedito Lopes de Oliveira”, que contará com a participação dos atiradores do Tiro de Guerra e da Banda “Zequinha de Abreu”.

A agenda de eventos segue com a entrega de melhorias na Escola Municipal de Artes “João Cornachione – Oscarito”, às 10h, localizada na Rua São Paulo, nº 3.546, anexa à Concha Acústica.

A programação do dia também inclui a tradicional missa em Ação de Graças aos 85 anos do município na Catedral Nossa Senhora Aparecida, às 19h.

Ainda no feriado de segunda-feira, o encerramento fica por conta da dupla César Menotti & Fabiano na Expo Show.

No dia seguinte, terça-feira (9), a Câmara Municipal realizará a Sessão Solene em homenagem ao aniversário do município.

Outro evento importante muito aguardado pela população e que também integra a programação, é o Fliv. Neste ano, a 12ª edição do Festival será realizada de modo presencial entre os dias 13 e 21 de agosto no Parque da Cultura em um espaço de mais de 100 mil metros quadrados e contará com mais de 330 atividades culturais gratuitas. A abertura será com show da cantora Maria Rita, além da entrega do Palco Externo do Parque da Cultura e do Playground PcD, instalado na área de lazer do local. Outra atração confirmada para a edição deste ano é a cantora Tiê, que se apresentará na noite do dia 20 de agosto.