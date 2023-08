Voto de Congratulação: organizadores do 5º Dragon Fight são homenageados 

Honraria foi entregue por iniciativa do presidente da Câmara, vereador Daniel David (MDB); evento ocorreu no dia 5 de agosto, na Concha Acústica, reunindo aproximadamente 10 mil pessoas.

A quinta edição do Dragon Fight realizada no último dia 5, na Concha Acústica, com grande sucesso de público e organização, rendeu homenagens na 29ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP, desta segunda-feira (21.ago). Por iniciativa do presidente da Casa, vereador Daniel David (MDB), os envolvidos na idealização do evento foram homenageados com Voto de Congratulação aprovado por unanimidade em plenário.

O Voto de Congratulação foi lido durante a sessão e entregue ao organizador do evento, o Mestre Edivino Lisboa – da Academia Dragon de Votuporanga.

Na oportunidade, o Legislativo votuporanguense prestou homenagem aos atletas, competidores, comissão organizadora e parceiros do 5º Dragon Fight que reuniu aproximadamente 10 mil pessoas. As lutas também foram transmitidas por páginas no facebook, como por exemplo da Clube FM, além da TV Unifev, e permanece na íntegra no youtube da Academia Dragon.

“O dia 5 de agosto de 2023 foi histórico para Votuporanga, que se tornou o centro das artes marciais, com a realização do evento 5º Dragon Fight, realizado na Concha Acústica e aberto para a comunidade”, afirmou Daniel David.

Por fim, o Edivino Lisboa que é criador e organizador do evento, além de atleta multicampeão, faixa preta 4°dan e Delegado regional da Federação Paulista de Kickboxing, esteve na tribuna da Casa, onde agradeceu a homenagem, e afirmou que já planeja a próxima edição em 2024.

Os homenageados com Voto de Congratulação: Mestre Edivino Lisboa – idealizador e presidente do Dragon Fight; Crystian Garcia – produtor; Débora Ianes e Rafael Ianes – comunicação e marketing; Rafael Lisboa e Cristina Lisboa – organização; Henrique Domingues, Adriel Pereira, Lucas Lolata, Nattan Novak, Marcos Gabriel, Paulo Henrique, Fabiano Rodrigues, Jorge Cyborg, Thiago Tiwi, José Athyla, Caveira Silva, Sérgio Leal, José Beneduzi, Leandro Wasp, Gel Silva, Jeferson Capone, Anderson Boyca, Lucas Rafael, Jhonny Klever, Carrasco, Marcos Lolata, Fabrício Iron Man, José Luiz Montanha, Black Panter – atletas; Marcelo de Jesus Moreira, Luana de Jesus Silva, Natal Lucas Bergamin Dourado, Emerson Watanabe, Bruno Nascimento de Oliveira, Pablo Cesar Tavares dos Santos, Ludmila Cristina Braga Alves, Larissa Machado, Jéssica Pereira da Silva, Marcelo Lima de Brito, Matheus Freire Vian, Douglas de Freitas Foresto, Isabel Cândido Pereira Foresto, Marcos Medalha, Aparecido Sanches, Leandro Cáceres Pinto, Marcos Vinícius Caetano Machado Júnior, Vitor Toschi, João Vitor Martin da Silva, João Victor Santos de Souza, Ronny Henrique de Almeida Amorin, Lorenilson Ribeiro Gomes, Rafael Tiago Masquio Puglia, Frank Ricardo Barbosa da Silva, Luana da Silva Parra e Maria Antônya Kikumitsu Martins – colaboradores da Academia Dragon.