Voto de Congratulação: Câmara homenageia nadador Heitor Napolitano 

Honraria foi concedida pela Casa Legislativa e entregue aos atletas do Centro de Formação de Natação de Votuporanga durante a 39ª sessão ordinária.

Na 39ª sessão ordinária, realizada nesta quarta-feira (3), à Câmara Municipal de Votuporanga/SP, por iniciativa do vereador Jurandir Benedito da Silva – Jura (PSB), prestou homenagem em Voto de Congratulação ao nadador votuporanguense Heitor Napolitano, juntamente com outros nadadores do Centro de Formação de Natação de Votuporanga.

De acordo com a justificativa do parlamentar, Heitor de apenas 15 anos, somente em 2021, foi campeão brasileiro nos 200m borboleta, vice-campeão brasileiro 400m medley e vice-campeão brasileiro 100m borboleta, no Campeonato Brasileiro Juvenil realizado em Recife/PE, em julho; já no Campeonato Paulista de Inverno realizado em Bauru/SP, também em julho, consagrou-se campeão paulista nos 200m borboleta, campeão paulista nos 200m medley, vice-campeão paulista nos 100m borboleta, e obteve o melhor índice técnico da competição pela prova dos 200m borboleta.

Mais recentemente, Heitor, disputou a Copa Sudeste realizada em Bauru no último fim de semana, Heitor foi campeão em todas as provas que disputou, sendo elas: 100m borboleta, 200m borboleta, 400m livre, 200m medley, 400m medley, e ganhou melhor índice técnico da competição pela prova dos 400m livre.