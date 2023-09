Voto de Congratulação: Câmara homenageia integrantes da TOV 

Torcida Organizada Votuporanguense vem se tornando conhecida também pelas ações sociais realizadas; honraria foi concedida por iniciativa do vereador Jura (PSB).

A 34ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga/SP realizada na noite da última segunda-feira (25.set) foi marcada por várias homenagens, incluindo o Voto de Congratulação, de autoria do vereador Jura (PSB), aos integrantes da TOV (Torcida Organizada Votuporanguense) pelos relevantes serviços prestados, especialmente na área social.

Segundo o proponente, são várias as atividades realizadas pelos torcedores da TOV que engrandecem o nome da cidade e ajudam aqueles que mais necessitam. Fundada em 3 de novembro de 2020, através de um grupo de amigos que integravam o ‘Grupo Arena Plínio Marin’, a Torcida Organizada Votuporanguense, que sempre está acompanhando o CAV (Clube Atlético Votuporanguense) nos jogos por todo o Estado de São Paulo, é composta por cerca de 200 membros, e tem como atual presidente o senhor José Emídio.

“Juntos buscam sempre elevar o nome de nossa cidade, não somente no esporte, mas também junto a nossa comunidade com ações sociais e solidárias durante o ano todo. É válido destacar que entre essas ações, estão arrecadação de fraldas geriátricas, panetones, insumos para as entidades do Município, além de arrecadações de gêneros para a proteção animal, exercendo aquilo que é mostrado nos campos de futebol, que a união faz a força”, destacou Jura.

No Plenário Dr. Octavio Viscardi dezenas de torcedores e integrantes da TOV prestigiaram o recebimento da honraria.