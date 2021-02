“Voluntários de Deus”: grupo já entregou mais de 700 marmitex em Votuporanga

A pandemia piorou o quadro de vulnerabilidade social de muitos votuporanguenses, e assim, um grupo de ex-servidores da Secretaria de Direitos Humanos seguem empenhados em ajudar o próximo. Saiba como contribuir.

Um grupo denominado Voluntários de Deus, composto por ex-servidores da Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Votuporanga/SP, decidiram continuar a função social. No último sábado (6), distribuíram aproximadamente 700 marmitex no bairro São Cosme.

De acordo com André Figueiredo, a iniciativa é mantida graças ao apoio de empresários e apoiadores que entenderam a importância de ajudar a matar a fome das pessoas em situação de alta vulnerabilidade social.

“Centenas de pessoas em filas que dobraram quarteirões, esse trabalho continua graças as doações recebidas. É dolorido ver pessoas vulneráveis, pedindo a janta e o almoço do dia seguinte, pois sabem que possivelmente não vão ter. Ao mesmo tempo, é um trabalho gratificante todo esforço é válido. Estamos levando alimentação onde as pessoas necessitam”.

Ao Diário de Votuporanga, Figueiredo explicou que o grupo realiza essa missão humanitária com carinho e responsabilidade, inclusive buscando uma formação específica como a certificação de boas práticas em manipulação de alimentos.

“Na próxima semana, vamos atender o bairro Monte Verde com mais 500 marmitex. É um bairro que pediram bastante e conhecemos a necessidade. Esse projeto não pode parar, tem muita gente precisando. A pandemia aumentou ainda mais a vulnerabilidade social, é possível ver nas ruas; inclusive, conseguimos ajudar a instituição Bom Samaritano nessa última entrega, com 50 marmitex”, explicou André.

Quem pode ajudar?

Para continuar com a ação, o grupo continua arrecadando e em busca de apoiadores. Todos podem ajudar. Basta falar com Milton Brito, por meio do (17) 98136-8898 para maiores informações.