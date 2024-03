Voluntários de Álvares Florence promovem leilão de gado em prol da Santa Casa em maio

Evento está em sua nona edição e será realizado no dia 19 de maio, no Centro Comunitário da cidade.

A generosidade e solidariedade marcam presença em Álvares Florence durante o mês de maio, com a realização do 9° Leilão de Gado em prol da Santa Casa de Votuporanga. Neste ano, o evento que chega a sua nona edição, será realizado no dia 19 de maio, a partir das 11h, no Centro Comunitário da cidade.

O leilão só se tornou possível por causa da dedicação de um grupo de voluntários, os Chapeludos, que organiza o evento há três edições. “Nós somos primeiramente um grupo de amigos, com mais de 12 anos de amizade. Até que surgiu essa oportunidade de realizar o leilão em prol da Santa Casa e aceitamos esse desafio”, contou um voluntário. A Prefeitura de Álvares Florence também contribui com a organização do leilão de gado.

Para eles, a realização do leilão é a forma que encontraram de ajudar. “A Santa Casa de Votuporanga é muito importante não só para Álvares Florence, mas para a região inteira! Todos nós somos muito bem tratados no Hospital, e o leilão é a nossa forma de agradecer”, destacou. No dia, além do leilão, serão vendidos bebidas e espetos no local.

O leilão de gado só é possível pela generosidade da população, que colabora com doações. O grupo está arrecadando contribuições. Os interessados podem entrar em contato com um dos voluntários pelos números: Afonso (17) 99758-5004; Vinicius (17) 99758-0650; Garça (17) 99754-6079; Arnaldo (17) 99753-9152; Eduardo Vila (17) 99791-7533; Rodrigo Spalaor (17) 99708-5553; Fabiano Pinto (17) 99745-4395 e Glaucia (17) 99758-5565.

“Um pouco de cada um não faz falta! Por favor, colaborem. Aceitamos qualquer tipo de doação, se quiserem se reunir em um grupo de amigos e apoiar a iniciativa, ou doar algum produto do seu comércio, vamos ir buscar. A sua ajuda importa, salva vidas!”, finalizaram os organizadores.

Rosemir Lopes (conhecido como Milão), responsável pelo Setor de Captação de Recursos, agradeceu os Chapeludos pela dedicação com o evento. “São jovens e muito atuantes, dispostos a fazer acontecer em prol do nosso Hospital. Toda renda é direcionada para nossos atendimentos, beneficiando milhares de pacientes. Nosso muito obrigado pelo comprometimento e solicitamos que, quem puder contribuir com a nona edição, será muito bem-vindo”, enfatizou.