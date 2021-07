Voluntário arrecada 9 mil copos descartáveis para Santa Casa 

José Natal Silva se dedica a ajudar o Hospital há mais de 10 anos.

Há mais de 10 anos, o voluntário José Natal Silva escolheu a Santa Casa de Votuporanga como sua Instituição do coração. O morador de Álvares Florence se dedica a ajudar o Hospital, que atende milhares de pacientes por ano.

Ele colabora com a campanha Nota Fiscal Paulista, cadastrando os cupons fiscais no programa do Estado de São Paulo. Recentemente, sua contribuição foi ainda mais além, com doações de material de consumo.

Seu Natal promove uma arrecadação de copos descartáveis em prol da Instituição votuporanguense. A ação teve início em 20 de junho e, até o momento, já destinou nove mil unidades para o Hospital. “Eu vi uma iniciativa similar e resolvi publicar em minhas redes sociais. Minha filha desenvolveu a arte e fiz a divulgação. Só posso agradecer a todos que ajudaram de Álvares Florence e até mesmo familiares de São Paulo”, contou.

A campanha ainda não acabou. “Quem quiser contribuir, pode me procurar pelo WhatsApp – 17 99738-6534”, complementou.

O voluntário se colocou à disposição da Santa Casa. “Eu fazia parte da Rede Social de Votuporanga (Senac) e era voluntário pelas entidades de Votuporanga, mas resolvi adotar a Santa Casa. Meu foco é mobilizar a nossa comunidade em prol do Hospital, através dos leilões que eram realizados, arrastões, Show de Prêmios e também a Nota Fiscal Paulista. É uma Instituição que precisa e que realiza um excelente trabalho”, ressaltou.

Além da campanha de copos, ele está comercializando cupons da terceira edição do Show de Prêmios. Neste ano, serão sorteados duas motos, uma televisão, dois celulares, além de vales-compras de R$500 e R$1000. Toda a renda é direcionada para a manutenção do Hospital.

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu todo empenho do Seu Natal. “Só podemos agradecer por toda dedicação nestes anos. Ele é nosso grande parceiro, que se envolve em nossas causas e sua atuação faz a diferença. O voluntário tem o dom de unir, agregar pessoas e, em nome de pacientes, colaboradores, médicos, queremos reconhecer sua solidariedade, generosidade e empatia. Obrigado”, concluiu.