Voleio de Richarlison leva prêmio de gol mais bonito da Copa do Mundo de 2022 

Atacante da seleção brasileira vence votação popular no site da Fifa por voleio diante da Sérvia, na estreia brasileira no Mundial.

O golaço de voleio de Richarlison diante da Sérvia foi eleito o mais bonito da Copa do Mundo de 2022. A Fifa anunciou nesta sexta-feira (23.dez) que o brasileiro venceu a eleição que vinha sendo realizada nos últimos dias, desbancando concorrentes como Mbappé, Enzo Fernández e Gakpo.

O Brasil tinha três finalistas entre os dez participantes da eleição do gol mais bonito da Copa do Mundo de 2022, sendo que Richarlison concorria duas vezes, com o voleio contra a Sérvia, na estreia, e a triangulação no terceiro gol contra a Coreia do Sul, nas oitavas de final. O gol de Neymar, em jogada individual, no empate contra a Croácia, o último do Brasil no Mundial, nas quartas, também foi indicado.

Também concorriam o saudita Salem Al-Dawsari, o holandês Cody Gakpo, o argentino Enzo Fernández, o camaronês Vincent Aboubakar, o mexicano Luís Chávez, o francês Kylian Mbappé e o sul-coreano Paik Seung-Ho.