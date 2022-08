Voleibol movimenta a quadra do CSU no final de semana 

Jogos das equipes mirim, infantil e adulto foram promovidos pela Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura; treinos ocorrem na quadra do Emei “Alberto Ferreira Lopes”.

Os finais de semana em Votuporanga têm sido marcados por atividades esportivas. Com a retomada das programações, não faltam opções para se movimentar e adotar um hábito de vida mais saudável. No último sábado e domingo (27 e 28.ago), a quadra do Ginásio de Esportes “Jane Maria de Lacerda Soares”, no CSU, recebeu disputas de vôlei feminino das equipes mirim, infantil e adulto. Os jogos foram promovidos pela Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga.

No sábado, as equipes de iniciação (mirim e infantil) realizaram amistosos para apresentação do novo uniforme. Os jogos serviram também para estreia da equipe que treina aos sábados, das 10h às 11h (mirim) e das 11h às 12h (infantil), na quadra do Emei “Alberto Ferreira Lopes”, na Av. Antônio Augusto Paes, no bairro Vila Paes.

A escolinha de voleibol da Prefeitura está com inscrições abertas para meninos e meninas com idade entre 10 e 15 anos. Informações podem ser obtidas com a Secretaria de Esportes e Lazer pelo telefone (17) 3426-1200.

Festival Regional Adulto

No domingo, foi a vez da equipe adulta ser a anfitriã no Festival de Voleibol da Liga Regional de Votuporanga que também contou com a participação dos times de Rio Preto, Nhandeara, Palmeira D’Oeste e Ouroeste

A equipe adulta também treina na quadra do Emei “Alberto Ferreira Lopes”, às terças e quintas, das 20h às 22h. O time é formado pelas atletas: Ângela, Dani, Katia, Janaína, Camila, Aline, Cíntia, Bruna, Beatriz, Bianca, Katiuce e Clenia. As equipes votuporanguenses são treinadas pela professora Marcinha Mantai, que tem como auxiliar técnica, Naira Camila.