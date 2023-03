Vôlei masculino vence e divide liderança do grupo na Copa Sesc 

A equipe de voleibol masculino da Prefeitura de Votuporanga/SP, organizada pelo professor Marcinho Fukuiama, começou a Copa Sesc 2023 com o pé direito, isso porque obteve uma excelente vitória sobre a equipe de Catanduva/SP por 2 sets a 0, com parciais de 25/23 e 26/24.

Equipe de Votuporanga bateu o Catanduva por 2 sets a 0 e divide a liderança do Grupo A com o Itapagipe – adversário da próxima rodada.

Votuporanga entrou em quadra com o capitão Matheus Henrique, Dudu, Renan, Gripe, Laudino, Lucas, Luís Felipe, Lazaretti e Felipe.

O resultado jogou Votuporanga no topo da tabela, porém, ao lado de Itapagipe/MG, adversário da próxima rodada. O duelo marcado para o domingo (2.abr), na Arena Clube Sesc, em São José do Rio Preto/SP, pode garantir, caso vença, ao esquadrão votuporanguense a liderança isolada do Grupo A, nesta fase de classificação.