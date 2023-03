Vôlei masculino de Votuporanga participa da COPA SESC 2023 

Início da competição é neste domingo, às 9h30, em Rio Preto.

A equipe de voleibol masculino de Votuporanga/SP retoma as atividades neste ano com a disputa da COPA SESC que reunirá 16 equipes, subdivididas em Divisão Especial e Primeira Divisão – formado por oito equipes cada.

Torneio começa neste domingo (5.mar), a partir das 9h30, em São José do Rio Preto/SP, quando haverá uma disputa de equalização onde o esquadrão votuporanguense enfrentará as fortes equipes de Fernandópolis, Cedral e José Bonifácio, em busca de uma vaga na elite.

A competição servirá também como preparação para as futuras participações da equipe nas competições oficiais deste ano, com foco nos Jogos Regionais que serão realizados em Rio Preto, no mês de julho.

O professor Márcio Fukuiama, colaborador da equipe recém-formada, auxiliará na organização junto ao departamento de esportes da Prefeitura de Votuporanga, visando garantir uma estrutura eficiente que possa pavimentar o caminho dos votuporanguenses na competição.